Villa de la Quebrada prepara su fiesta de la fe y su indescifrable negocio inmobiliario

La Villa de la Quebrada ya tiene todo listo para recibir a los miles de feligreses del milagroso Cristo que todos los años renuevan su fe y su esperanza en la localidad del departamento Belgrano. La capilla, la plaza, los negocios, la maratón de la fe, los bailes nocturnos, los caminantes, el operativo de seguridad, la procesión y todos los elementos que conforman la celebración ya están listos, a tres días de que el pueblo empiece a recibir a los promesantes.

El fin de semana se vivió una suerte de adelanto de la festividad, con la novena –que empezó el viernes- en honor al Santo y la consecuente visita de muchas personas a la localidad. Los negocios se instalaron entre el sábado y el domingo e hicieron sus primeras ventas, apurados por completar el pago de los cánones que impuso la municipalidad para permitir la instalación de los puestos.

Por lo que dijeron algunos de los comerciantes que hablaron con El Diario de la República, los precios estipulados por la comuna tienen un piso de 200 mil pesos y podrían superar a 1 millón y medio, de acuerdo a la ubicación y a la cantidad de metros ocupados. También se evalúa la utilización de los servicios y el baño.

“El año pasado me prometieron que iba a tener luz y agua y a la tarde me los cortaron”, dijo un comerciante que trata de asistir todos los años a la fiesta y que, como muchos otros, también se quejó por el colapso de la red que abastece de datos móviles a los teléfonos. El dato no es menor debido a que la mayoría de los compradores usa las billeteras virtuales para pagar.

“Nos perdimos muchas ventas porque la gente no tenía internet para pagar. Ojalá que este año ese inconveniente quede solucionado”, continuó el comerciante.

Lo cierto es que la Municipalidad de Villa de la Quebrada no informó con claridad las tarifas para los comerciantes, una costumbre que repite año tras año y que permite múltiples especulaciones no solo en cuanto a las ganancias sino también por parte de los comerciantes. Además, el interés es saber en que se invertirán las ganancias que le quedan a la comuna.

La falta de una regulación clara por parte del municipio facilitó una conducta que no se había visto en años anteriores y que muestra a personas que alquilan los terrenos de la zona urbana a los dueños y luego los subalquila a los puesteros.

El silencio municipal sobre los alquileres hacen pensar en un negocio inmobiliario indescifrable que incluye a los comerciantes que llegan con sus productos a la Villa y fundamentalmente a los habitantes de la localidad, que nunca pueden saber cómo quedan las arcas públicas tras el aluvión de visitantes.

Los frentistas se ven beneficiados ya que están autorizados a negociar con el comerciante el permiso para que instalen sus puestos. En ese punto, algunos vecinos observaron con sorpresa que frente a la casa de la familia de la intendenta, Rosa Calderón, hay un gran negocio (con varios rubros) que muchos consideraron el que más caro pagará el alquiler.