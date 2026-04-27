Mamá de una alumna con hipoacusia reclama apoyo pedagógico

Silvina Hernández, mamá de Antonella Jofre, de 14 años, hizo público su reclamo por la situación escolar de su hija, quien tiene hipoacusia bilateral profunda e implante coclear bilateral.

Antonella cursa actualmente en la Escuela “Bartolomé Mitre”, en el turno mañana. Antes recibía apoyo pedagógico a contra turno en lo que era el Centro “Jean Piaget”. Con la unificación de servicios, ese espacio pasó a ser Centro 21 y ya no cuenta con ese acompañamiento.

“De jardín de infantes hacía doble jornada porque ella tenía doble escolaridad. Ahora, con este cambio, quedó excluida de su grupo de pares”, explicó Silvina y adelantó que este será uno de los temas que incluirán en un petitorio que presentarán este martes. “No nos olvidemos que el centro es de pertenencia. Como mamá de niños sordos, nos enfocamos en el futuro y en el de toda la comunidad sorda para que puedan estudiar una carrera si el día de mañana así lo desean o tener un trabajo”, remarcó.

El reclamo apunta a recuperar el apoyo pedagógico a contra turno para garantizar la continuidad educativa y la inclusión de los alumnos con hipoacusia.

La familia espera respuestas de las autoridades educativas (Ministerio de Educación) para que Antonella y otros chicos sordos no pierdan espacios de acompañamiento clave para su desarrollo académico y social.

La comunidad sorda y sus representantes exigen cambios urgentes en las condiciones educativas actuales, señalando los siguientes puntos:

-Falta de intérpretes de LSA

-Se denuncia el incumplimiento de protocolos de inclusión, donde los estudiantes no cuentan con intérpretes en sus clases para garantizar el acceso a la información en su lengua natural.

-Las planificaciones y políticas educativas suelen estar diseñadas desde la perspectiva de la comunidad oyente, sin incluir la identidad lingüística de los estudiantes sordos.

Así como también se denuncia la situación en Escuela “Puertas de Cuyo”, donde se ha convocado a movilizaciones para reclamar por el "grave momento" que viven los alumnos de esta institución específica debido a la falta de apoyos adecuados.