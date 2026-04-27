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El año de la Educación

Visibilizan que los estudiantes sordos atraviesan una situación de “exclusión y opresión”

En un video silencioso, la Asociación de Sordos denunció el grave momento que viven los alumnos de la escuela Puertas de Cuyo, del sur de la ciudad. Harán una marcha en reclamo de que cambien las condiciones. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 4 horas

A través de un video que se difundió este lunes, la Asociación de Sordos Puntanos hizo público un momento muy conflictivo que perjudica a los estudiantes discapacitados acústicos.

 


La organización sostiene que hay una situación que los ha puesto en alerta, porque “nos preocupa mucho los efectos que está transitando la educación” en la Escuela Puerta de Cuyo N° 21 (ex Piaget)”.

 


Luego exponen ante la comunidad que “la escuela está generando exclusión y opresión, a los estudiantes sordos”. En el video que se difundió no explicaron las razones que los llevaron a realizar la denuncia.

 

 

De todos modos, ante el clima de preocupación, la organización anunció que el martes 28 de abril se realizará una marcha que comenzará a las 9 de la mañana en las puertas del centro educativo que tiene sus instalaciones en barrio “Juan de Dios Garro”, en la zona sur de la ciudad de San Luis.

 

 

 

 

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