Padre e hijo corren por la inclusión y piden una vivienda y ayuda para una cirugía

Un día de hace dos años, camino a su entrenamiento de bochas adaptadas en La Pedrera, a Jeremías Muñoz le vinieron ganas de empezar a correr a modo competitivo. Pese a un diagnóstico de parálisis cerebral que le afectó la motricidad y el habla, el joven de 22 años cumplió su objetivo y ya son varias las carreras que lleva disputada.

Lo acompaña siempre Daniel, su padre, el sostén y el apoyo en cada movimiento que hace el joven. “Soy cristiano evangélico y creo mucho en Dios. Le consulté cómo podía llevar un mensaje de fe y comenzamos a entrenar con mi hijo, entre trote y caminata”, contó el hombre, quien se animó a participar de las competencias y ahora no puede parar.

“Queremos dar este mensaje: se puede. Con fe, inclusión y sin bajar los brazos”, dijo Daniel Muñoz.

Padre e hijo corrieron en varias partes del país. “Nos ha ido muy bien”, aseguró Daniel, quien tiene en su recuerdo la participación en un maratón organizada por Marcelo Tinelli el año pasado en la que salieron primeros en su categoría.

Durante mucho tiempo, los corredores participaron con una silla de ruedas postural hasta que consiguieron una adaptada. Pero como les quedaba grande y necesitaba modificaciones fueron hasta la UPRO de Villa Mercedes. “En un primer momento me dijeron que sí así que dejé la silla, pero cuando volví a los 6 días seguía en el mismo lugar. Los profesores me dijeron que no se les había dado la orden de hacer las modificaciones”, relató, con pena, Daniel.

Fue gracias al periodista Fernando Guajardo, quien se contactó con la Escuela Técnica N° 15 Agustín Mercau, que ahora la dupla tiene una silla nueva. “Me llamó la vicedirectora y me dijo que la escuela está a disposición nuestra, con sus talleres para hacer las reformas. Para mí fue algo maravilloso”, dijo Daniel. Los alumnos ya empezaron a trabajar: acortaron la silla y realizaron otros ajustes.



El padre no quiere hablar de política, pero le molesta mucho la burocracia y otras trabas con las que tiene que luchar día a día. “Como padre de un hijo con discapacidad no tenemos una vivienda social”, reclamó Daniel, quien salió sorteado para viviendas de autoconstrucción, pero no tiene terreno.

Jeremías vive en una pieza prestada, con techo de chapa, pese a que no puede pasar frío. Daniel ocupa todo el tiempo para su hijo y va creciendo a medida que puede. Dice que no tienen ni siquiera un lugar adecuado para que el joven pueda bañarse, así que tienen que pedir uno prestado. De todas formas, nada los limita.

El mensaje que llevan es de inclusión y fe: “En Calle Angosta corrimos 21 kilómetros. En San Luis 10 y el 3 de mayo corremos en Mendoza la Maratón Internacional, de 21 kilómetros. No encontramos límites y esto le ayudó a mi hijo muchísimo”.

En cuanto a su salud, el paso más urgente que debe dar Jeremías es una cirugía para sus piernas. Hasta ahora, toda la preparación fue un periplo para sus padres. “Tengo que ir a sacar turnos a las 4 de la mañana y como vivo solo con mi hijo lo tengo que dejar, no puedo levantarlo a esa hora para esperar afuera del policlínico. Y cuando llegás te dicen que no hay más turnos porque solo dan diez”, contó Muñoz.

Esas trabas no frenan las ganas de los corredores. De hecho, el padre todavía espera alguna respuesta al pedido que hizo de la entrega de un plan de inclusión para Jeremías. Ante ese abandono, para colaborar con la cirugía y los gastos de traslado a las competencias, Daniel difundió su alias: Jerito.md.nx a nombre de Daniel Alberto Muñoz y de Naranja X.

“Queremos dar este mensaje: se puede. Con fe, inclusión y sin bajar los brazos”, concluyó el hombre que hace que su hijo cumpla de a poco con sus objetivos.