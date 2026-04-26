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Tenía 83 años

Murió "Pinocha" Ofría, una reconocida comerciante puntana

Fue la dueña del restaurante "La Porteña", emblema puntano. En los últimos años gerenció el Sierras hotel, de Las Chacras, junto a su familia. Estaba internada en el Ramón Carrillo.

Por redacción
| Hace 4 horas

A Noemí Pinelli de Ofría la conocían como “La Pinocha”, una mujer trabajadora, empresaria de una visión particular para los negocios, que supo vincular siempre a su entorno familiar con las empresas que comandó. Falleció el sábado en el hospital Ramón Carrillo, donde estuvo internada por varios días.

 

 

En los últimos años, junto a sus hijos, se dedicó a administrar el hotel Sierras, de Las Chacras, en Juana Koslay, un espacio siempre en movimiento gracias a diversas actividades que se propician allí, en parte gracias a la iniciativa de “Pinocha”.

 

 

“El cielo está de fiesta, ella se fue con su música. Vivió a su manera, hizo de todo. Generosa y apasionada en todo lo que hacía”, escribieron en el perfil de Instagram del Sierras hotel. “Gracias por haber formado parte de nuestras vidas y por todo lo que nos brindaste con tanta generosidad y entrega”, continuó.

 

 

“Pinocha” fue además durante un tiempo dueña del restaurante “La Porteña” y formó parte de la comisión de GEPU, cuando se empezó a gastar el sueño del ascenso a la Liga Nacional Básquet.

 

 

 

Sus restos son velados en la sala Azul del Parque de la Quebrada, en calle San Juan 1201.

 

 

 

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