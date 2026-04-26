Murió "Pinocha" Ofría, una reconocida comerciante puntana

A Noemí Pinelli de Ofría la conocían como “La Pinocha”, una mujer trabajadora, empresaria de una visión particular para los negocios, que supo vincular siempre a su entorno familiar con las empresas que comandó. Falleció el sábado en el hospital Ramón Carrillo, donde estuvo internada por varios días.

En los últimos años, junto a sus hijos, se dedicó a administrar el hotel Sierras, de Las Chacras, en Juana Koslay, un espacio siempre en movimiento gracias a diversas actividades que se propician allí, en parte gracias a la iniciativa de “Pinocha”.

“El cielo está de fiesta, ella se fue con su música. Vivió a su manera, hizo de todo. Generosa y apasionada en todo lo que hacía”, escribieron en el perfil de Instagram del Sierras hotel. “Gracias por haber formado parte de nuestras vidas y por todo lo que nos brindaste con tanta generosidad y entrega”, continuó.

“Pinocha” fue además durante un tiempo dueña del restaurante “La Porteña” y formó parte de la comisión de GEPU, cuando se empezó a gastar el sueño del ascenso a la Liga Nacional Básquet.

Sus restos son velados en la sala Azul del Parque de la Quebrada, en calle San Juan 1201.