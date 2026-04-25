Denuncian abandono y falta de luminarias en el Parque Costanera Río V

Lo que debería ser un punto de encuentro y esparcimiento para las familias y deportistas de Villa Mercedes se ha transformado, según el relato de sus propios usuarios, en un escenario de impericia absoluta. A través de las redes sociales, un reclamo iniciado por el vecino Gabriel Gastón se volvió viral al exponer las precarias condiciones en las que se encuentra actualmente el Parque Costanera Río V.



“Hace mucho tiempo que hago deporte en el 'Lago' y lo que es la cancha de rugby está en total oscuridad”, señaló el usuario en su descargo. Además de la falta de iluminación, Gastón advirtió sobre el daño patrimonial que ha sufrido el predio: “Ni hablar del alambrado de la cancha; lo robaron hace años y nunca lo volvieron a reparar. Ahora está pasando lo mismo en las canchas de tenis y pádel”.



Un peligro latente



La preocupación central de los concurrentes radica en la inseguridad que genera la falta de luz artificial durante las últimas horas del día. Según los testimonios, hace meses que sectores clave del parque permanecen a oscuras, lo que imposibilita la práctica deportiva segura y convierte al predio en un lugar propenso a hechos delictivos.

Abandono total en el predio. La noche, oscuridad absoluta. Foto: redes sociales.



Sin servicios básicos



Al reclamo por la infraestructura se sumaron voces de padres y deportistas de otras disciplinas. "Todo está en abandono", comentó otra vecina, quien relató las dificultades que enfrentan quienes practican hockey: "Llevo a mi hija a entrenar en la semana y los fines de semana juegan, pero los baños están cerrados siempre. Es vergonzoso".



A esto se le añade el deterioro visible en las canchas de pádel, las cuales estarían sufriendo roturas por falta de mantenimiento preventivo. Los ciudadanos coinciden en que el Parque Costanera es un lugar icónico de la ciudad y exigen a las autoridades correspondientes una intervención inmediata para recuperar el brillo y la seguridad de este espacio público fundamental para la comunidad villamercedina.

