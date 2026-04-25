Calaveras y diablitos de la misma sangre

En la plaza Pringles, en un departamento de un séptimo piso de un edificio dentro de las cuatro avenidas, en una casa del barrio Sosa Loyola, debajo de un puente en el que pasar la noche, los ecos del desamor de “Airbag” retumbaron el viernes a la noche en toda la ciudad.

El epicentro del show -pocas veces visto en San Luis- fue la cancha de Estudiantes, desde donde se envió la energía y el sonido que la banda trajo a la provincia, como parte de su World tour.



A las 21:30 Guido Sardeli se subió a una de las cajas de sonido del escenario y dio inicio a un concierto que fue mucho más que eso. A los pocos segundos, los primeros fuegos de artificio volaron desde el techo del escenario hacia el nublado cielo puntano.

Hace tiempo que “Airbag” condimenta en los shows en vivo su música con una opulencia visual digna de un estadio. Al fuego artificial se sumaron lenguas de fuego que salieron de manera constante en la boca del escenario, pantallas gigantes y el movimiento de los integrantes, captados por 14 mil celulares -al promedio de uno por persona- que dieron luz en todo el estadio.





Hermano del medio, Patricio Sardelli fue quien sumó más actuación al show. Jugó para la cámara móvil del escenario que transmitió en vivo a las pantallas gigantes, tocó su guitarra con los dientes y fue quien más comunicación entabló con el público. “Teníamos muchas ganas de venir a tocar acá”, dijo.

Otros de los elementos que aportaron el show fueron un gigante muñeco inflable de Frankenstein que se erigió para “Motor enfermo”, las máscaras características que se exhibieron en “El hombre puerco” y en “Huracán”, y cuatro pelotas enormes que salieron del escenario, pasaron por el campo y llegaron por expreso pedido de “Pato” hasta las tribunas.

También fue parte del espectáculo la iconografía propia de la banda, mezcla de heavy metal clásico de calaveras y llamas fuego; el glam asociado a su vestimenta y un toque más pop, presente en algunas imágenes que se proyectaron en las pantallas. Una lluvia intermitente le terminó de dar a la noche puntana un costado épico, gracias al efecto de las luces y las gotas al caer.



"Pato" alternó micrófono Y guitarra con su hermano Guido -segundo en el escalón de protagonismo- y entre ambos dejaron para Gastón, el mayor de los Sardelli, bajista, un muy cómodo perfil bajo. Completaron la banda -en segundo plano visual pero fundamentales en lo musical- el baterista Sebastián Roascio, quien reemplaza a Guido, batero original del grupo, y el tecladista José Luis Berrone.

Uno de los momentos donde más claramente se notó la hermandad Sardelli ocurrió cerca del final del show, cuando los tres se reunieron en el centro del escenario para la larga introducción de “Cae el sol”, uno de los temas más coreados de la noche



Fue esa una demostración de que el show que propuso la banda no se agotó en los fuegos de artificio sino que además tuvo una base musical sólida, que se reafirmó cuando “Pato” hizo su clásico juego de introducción del Himno Nacional argentino antes de “Cicatrices”. O cuando se tomó el tiempo para pegar breves versiones instrumentales en la guitarra de “Have you ever seen the rain?”, de Creedence; “Volver”, de Carlos Gardel y la Quinta sinfonía de Beethoven.

Antes del final, el guitarrista regaló su alocución más extensa. Agradeció a los puntanos por el cariño, prometió volver y pidió que el coro de la última canción se escuchara en Buenos Aires. Un poco más cerca, en la plaza Pringles, los ecos de una noche y mil noches sensacionales llegaron con claridad.