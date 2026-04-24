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Volvían de una fiesta

Cuatro heridos por el vuelco de un automóvil

Un Toyota Corolla perdió el control sobre la ruta provincial N° 9, a la altura de los parajes Las Barranquitas y El Amparo, cerca de El Trapiche.

Por redacción
| Hace 2 horas

En un Toyota Corolla que perdió el control, un grupo de personas resultó herida tras el vuelco del auto, que quedó en el propio carril por el que circulaba. 

 


La emergencia se registró el jueves a la madrugada y de acuerdo a lo que trascendió y fue reflejado en una publicación de “Trapichedigital”, los ocupantes habían concurrido a una fiesta.

 


Todos sufrieron diversas heridas y fueron trasladados a un hospital.

 

Siempre en base a esa publicación, aún no se ha establecido cómo se produjo el accidente “aunque no se descarta ninguna hipótesis”, lo que extiende un manto de misterio sobre el episodio y, más aún, teniendo en cuenta que no hubo ninguna comunicación oficial. 

 

Tampoco han trascendido la identidad de los accidentados.

 

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