Plan de ahorro: deberá indemnizar a un cliente por cambiar el contrato y subir las cuotas

Un vecino de Villa Mercedes que se sintió perjudicado en un plan de ahorro para la compra de un vehículo, recurrió a la justicia y el tiempo le dio la razón. Ahora, debe ser indemnizado por la empresa y le tienen que devolver todas las cuotas que había pagado, con los correspondientes intereses.

La condena con la firma “FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados” fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial por incumplimientos.

Prensa del Poder Judicial informó que la decisión fue adoptada por la Sala Civil del tribunal, en un proceso por resolución de contrato.

El origen del conflicto

El caso se inició a partir de la suscripción de un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo. Durante la ejecución del contrato, la empresa administradora modificó el modelo originalmente previsto por otro de características y valor superiores, lo que impactó directamente en el monto de las cuotas.

Según surge de la causa, el cambio no fue comunicado en forma fehaciente al adherente ni se le brindó la posibilidad de optar por aceptar la modificación o rescindir el contrato, tal como exigían las condiciones contractuales y la normativa vigente.

El deber de información, determinante para la decisión

Tanto en primera instancia como en la revisión de la Cámara, el análisis se centró en el incumplimiento del deber de información previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

El tribunal consideró que la modificación introducida no podía calificarse como intrascendente, ya que implicó un aumento significativo en el valor de las cuotas y una alteración sustancial del objeto del contrato. En ese sentido, destacó que el consumidor debía haber sido informado de manera clara y oportuna para poder ejercer sus derechos.

Asimismo, se valoró que la falta de información generó una situación de incertidumbre y afectó la previsibilidad del vínculo contractual, en perjuicio del adherente.

Decisión judicial

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, disponiendo que la empresa deberá:

-Restituir las sumas abonadas por el consumidor

-Indemnizar el daño moral ocasionado

-Abonar una multa civil en concepto de daño punitivo

El monto total de condena quedó integrado por la devolución de los aportes realizados, la reparación del daño moral y la aplicación de la sanción prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

Cómo se calcularán los intereses

Uno de los aspectos centrales del fallo de Cámara fue la definición del criterio de actualización de los montos, con el objetivo de garantizar una reparación efectiva.

El tribunal estableció dos etapas:

Hasta la sentencia de primera instancia: se aplicará una tasa de interés “pura” del 8% anual

Desde entonces y hasta el pago: se adicionará la actualización conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Este esquema busca evitar que el paso del tiempo y la inflación reduzcan el valor real de la indemnización, en línea con el principio de reparación plena reconocido por el ordenamiento jurídico.

Un criterio que refuerza la protección del consumidor

En su fundamentación, las camaristas destacaron que las relaciones de consumo se encuentran especialmente protegidas por la Constitución Nacional y la legislación vigente, lo que impone a las empresas un estándar reforzado de conducta.

En ese marco, el fallo reafirma que las administradoras de planes de ahorro no pueden introducir modificaciones relevantes en el contrato sin garantizar información adecuada y la posibilidad real de elección por parte del consumidor.

Costas y cierre del proceso

Las costas fueron impuestas a la empresa demandada en ambas instancias.

Con esta decisión, la Cámara confirmó la validez del criterio adoptado en primera instancia -en el Juzgado Civil Comercial y Minas N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial a cargo de la Juez Cynthia Alcaraz Díaz- y consolidó una línea jurisprudencial que prioriza la transparencia, la información y la protección de los derechos de los consumidores en los planes de ahorro.

Fuente: Prensa del Poder Judicial