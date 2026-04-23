Por primera vez, hablan los padres de una de las bebés cambiadas al nacer

Los padres que sufrieron el intercambio de su hija en la clínica Italia a poco de nacer expusieron por primera vez el caso a la sociedad en un video en el que exigen una rápida resolución del expediente que se encuentra en la Justicia. Lorena y Antonio estuvieron acompañados por su abogada Gabriela Rubbiani y pidieron –entre llantos- “que la Justicia se mueva”.

“Hace un año que nuestra vida y nuestro estado de ánimo cambió totalmente”, dijo la mujer que enumeró situaciones laborales y sociales de ellos y de las dos nenas. “Las amo a las dos”, expresó Lorena, visiblemente compungida al tiempo que pidió que cuando la Justicia por fin resuelva lo haga pensando en la salud de las dos niñas.

El caso tiene su origen en 2022 en un hecho de extrema gravedad ocurrido en la Clínica Privada Italia, donde al momento del nacimiento se produjo el intercambio de dos nenas recién nacidas como consecuencia de una presunta negligencia en los procedimientos de identificación.

“Queremos respuestas, la cabeza se nos va comiendo todos los días de tanto pensar, no podemos dormir”, dijo Antonio en el video.

Rubbiani, por su parte, prefirió mantener en reserva algunos detalles de la causa para no interferir en la investigación pero señaló que el hecho se descubrió el año pasado a raíz de "un hecho fortuito y muy inesperado".

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Durante más de tres años, ambas niñas fueron criadas por familias distintas a las biológicas y desarrollaron vínculos afectivos bajo una identidad que luego se comprobó incorrecta. El daño ocasionado es irreversible.

La situación salió a la luz a partir de una investigación judicial y estudios de ADN, que confirmaron el error y expusieron una falla grave en el sistema de control del establecimiento. "Hasta el momento hemos mantenido en reserva el caso pero queremos hacer saber que estamos atravesando un momento muy complicado, con pocas respuestas por parte de la Justicia", dijo Rubbiani.

El hecho generó un impacto devastador y afectó profundamente la identidad de las niñas, lo que produjo “consecuencias emocionales, psicológicas y familiares de carácter irreversible”, dice el comunicado enviado por la familia.

Bajo la tutela de Rubbiani, Antonio y Lorena reclaman que la Clínica Privada Italia responda por los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades correspondientes.

“El pedido es claro: que la Justicia avance y que paguen quienes deban pagar por las consecuencias de una negligencia de tal magnitud”, señalaron los padres, quienes agregaron que “no buscamos otra cosa que Justicia”.

“No se trata solo de nuestro caso, se trata de sentar un precedente, de evitar que hechos como este vuelvan a repetirse y de garantizar que ninguna otra familia tenga que atravesar lo que hoy estamos viviendo”, dijeron los padres que consideraron que el silencio, la demora y la falta de respuestas solo profundizan el dolor.