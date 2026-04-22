¿Quién es el concejal que quiere sancionar a quienes busquen comida en la basura?

Le gusta sacarse selfies. Con el intendente Maximiliano Frontera, con María Teresa “Cholita” Carreras de Migliozzi, hace poco subió una que se había sacado tiempo atrás con el padre Nolo. También le gusta vestirse gaucho, una costumbre que viene de su familia, tradicional campera de Villa Mercedes, con algunos integrantes que hacen de la tradición una forma de vida y canto.

Pero cuando no usa la boina, la bombacha y las alpargatas Lucas Sapino, el concejal del PRO que redactó un polémico proyecto de ley para sancionar a quienes revuelvan la basura en Villa Mercedes, se calza su remera blanca Levis y sale a recorrer las calles villamercedinas siempre acompañado de alguien que registre en imágenes cada uno de sus movimientos.

El joven dirigente –ex alumno del Colegio N° 15, Agustín Mercau- es un convencido que en la publicidad de sus acciones está la llave para su objetivo más callado: escalar en el armado municipal hasta lo más arriba que pueda, con alianzas o sin ellas.

Para eso, usa las redes sociales como plataforma de despegue y para mostrarse cercano al vecino. Cuando hace pocos meses Villa Mercedes se vio sorprendida por la llegada de Uber, Sapino salió a la calle a hablar con la gente y saber qué opinaba, según lo mostró en sus redes. “Legislar no es imponer. Es dialogar, entender y tomar decisiones con responsabilidad”, escribió.

Soltero, productor agropecuario, técnico electricista, las virtudes se acumulan en los perfiles de Lucas, donde exhibe fotos con casi todos los políticos a los que admira: Frontera y el gobernador Claudio Poggi están a la cabeza.

En las escasas cinco páginas que componen su proyecto de ley, el concejal villamercedino pretende resolver el problema de la gente que revuelve las bolsas de basura de su ciudad, en muchos casos sin ánimo de ensuciar sino de simplemente buscar algo para comer. La polémica medida que presentó Sapino en el Concejo Deliberante de su ciudad implementa sanciones económicas de hasta 480 mil pesos para quienes hurguen en la basura.

Con agudeza, el joven dirigente observó que en su ciudad hay personas que “rompen, abren, rasgan, desparraman o manipulan bolsas de residuos domiciliarios colocadas en la vía pública para su recolección”. Y se precupó por la dispersión de basura –con la consecuente contaminación y malos olores- que genera esa conducta.

Para el funcionario parece un alivio “que cualquier persona puede grabar estas situaciones y remitirlas al Tribunal de Faltas para que se prosiga con las actuaciones sancionatorias correspondientes, permitiendo así que todo ciudadano colabore con el control y cuidado del espacio público”, escribió, sagaz, Sapino, quien recordó que la Municipalidad de Villa Mercedes tiene poder de Policía para este tipo de situaciones.

En su proyecto, el proísta –que suele votar alineado con el oficialismo municipal encabezado por Maximiliano Frontera- indica que además de las sanciones económicas, las personas que revuelven la basura podrían hacer tareas comunitarias y otras actividades para resarcir el daño causado.