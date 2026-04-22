Pasó su peor fiesta de 15 y siete años después la indemnizan con 400 mil pesos

La pésima noche que vivió en su fiesta de 15 años una adolescente junto a su familia será resarcido, siete años después, con una indemnización de 400 mil pesos que les deberá pagar el dueño de la empresa contratada para la celebración. Esa fue la determinación de la Justicia puntana en una causa que terminó el martes a la mañana con una probation.

La joven damnificada tiene ahora 23 años y fue representada en el juicio por su madre, que en realidad fue quien hizo el esfuerzo de cancelar el total correspondiente a la fiesta, que en aquel entonces era de 80 mil pesos, antes de que realizara, como se estila en este tipo de contrataciones.

Durante la noche de gala, el servicio falló en varios aspectos. El pago incluía el salón, la música, un video, la mesa dulce, la decoración, los mozos, la cocina, la recepción, la cena y la bebida del tipo canilla libre. La Justicia determinó que la organización no cumplió en ítems muy importantes como la provisión de comida y bebida.

Para peor, el responsable de la empresa no estuvo en el salón la noche de la celebración y no respondió los múltiples llamados que la madre de la quinceañera le hizo en el momento para reclamarle. Como la fiesta debía continuar, la familia tuvo gastos imprevistos en la compra de más bebida y más comida para los invitados.

El recuerdo de aquella noche se sustanció en una causa penal que la madre de la chica interpuso contra el dueño de la empresa y que terminó esta semana con la medida alternativa de la probation –también llamada suspensión del juicio a prueba- que fue aceptada por las dos partes.

En ella se determinó que el acusado –al reconocer su culpabilidad- abone 400 mil pesos como reparación económica a la familia, realice tareas comunitarias y cumpla con algunas pautas de conducta. La Justicia aclaró que el caso no estará cerrado hasta que se cumplan esas condiciones.

Si el empresario no realiza esas acciones, el juicio se podría reactivar y llegar al debate oral bajo el delito de “Estafa”, que es lo que había pedido en un principio la fiscalía que llevó adelante la causa.