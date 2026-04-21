  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

19°SAN LUIS - Martes 21 de Abril de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

19°SAN LUIS - Martes 21 de Abril de 2026

EN VIVO

Escándalo judicial

Renunció Celdrán y denunció encubrimiento en la causa por el robo de la cosecha de maíz

El abogado querellante acusó a la Justicia y al Estado por favorecer a imputados. La decisión la comunicó después de la audiencia en la que se trató la apelación del exministro del gobierno Ricardo André Bazla a los ocho delitos que le imputaron.  

Por redacción
| Hace 1 hora
Pascual Celdrán -a la izquierda- junto al otro abogado querellante.

Cansado, expuesto y con un tono que rozó la denuncia política, el abogado Pascual Celdrán decidió dar un paso al costado y abandonar la causa “El Caburé”, que investiga el millonario robo de maíz en la provincia. Su salida no fue silenciosa: en un video en su cuenta de Instagram dejó un descargo cargado de acusaciones, en el que aseguró que el expediente terminó por confirmar un esquema de impunidad.

 

 

Según sostuvo, la investigación fue desvirtuada desde adentro. Apuntó directamente contra el fiscal de instrucción, a quien acusó de ignorar pruebas clave y favorecer a los imputados Ricardo André Bazla y Darío Oviedo Helfenberger. “Para robar hay que pertenecer al Gobierno”, disparó, en una frase que sintetiza el núcleo de su planteo.

 

 

Celdrán remarcó que existían elementos contundentes para sostener la acusación por el presunto robo de unas 2000 hectáreas de maíz, incluyendo su traslado, comercialización y maniobras de encubrimiento. Sin embargo, denunció que esos indicios fueron dejados de lado y que incluso se retrocedió en decisiones judiciales que ya habían sido avaladas.

 

 

También cargó contra Fiscalía de Estado, a la que acusó de no defender los intereses de la provincia. En su visión, el organismo terminó jugando a favor de los sospechados, en una trama que —según deslizó— incluyó presiones dentro del sistema judicial.

 

 

El cierre fue tan contundente como su renuncia: dijo sentir vergüenza por el resultado del proceso, aseguró haber perdido un año y medio de trabajo y lanzó una frase que resonó con fuerza: “La justicia no existe”. “Me despido de esta causa (El Caburé), voy a renunciar”

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo