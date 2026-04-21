Renunció Celdrán y denunció encubrimiento en la causa por el robo de la cosecha de maíz

Cansado, expuesto y con un tono que rozó la denuncia política, el abogado Pascual Celdrán decidió dar un paso al costado y abandonar la causa “El Caburé”, que investiga el millonario robo de maíz en la provincia. Su salida no fue silenciosa: en un video en su cuenta de Instagram dejó un descargo cargado de acusaciones, en el que aseguró que el expediente terminó por confirmar un esquema de impunidad.

Según sostuvo, la investigación fue desvirtuada desde adentro. Apuntó directamente contra el fiscal de instrucción, a quien acusó de ignorar pruebas clave y favorecer a los imputados Ricardo André Bazla y Darío Oviedo Helfenberger. “Para robar hay que pertenecer al Gobierno”, disparó, en una frase que sintetiza el núcleo de su planteo.

Celdrán remarcó que existían elementos contundentes para sostener la acusación por el presunto robo de unas 2000 hectáreas de maíz, incluyendo su traslado, comercialización y maniobras de encubrimiento. Sin embargo, denunció que esos indicios fueron dejados de lado y que incluso se retrocedió en decisiones judiciales que ya habían sido avaladas.

También cargó contra Fiscalía de Estado, a la que acusó de no defender los intereses de la provincia. En su visión, el organismo terminó jugando a favor de los sospechados, en una trama que —según deslizó— incluyó presiones dentro del sistema judicial.

El cierre fue tan contundente como su renuncia: dijo sentir vergüenza por el resultado del proceso, aseguró haber perdido un año y medio de trabajo y lanzó una frase que resonó con fuerza: “La justicia no existe”. “Me despido de esta causa (El Caburé), voy a renunciar”