Funcionarios del gobernador Poggi en el banquillo de los acusados

Este miércoles, en los tribunales de Villa Mercedes, fue sentado en el banquillo de los acusados, en la audiencia de formulación de cargo por sospechas de maniobras de corrupción, el “licenciado” secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, que es uno de los funcionarios que está acusado en la escandalosa causa judicial “El Caburé”, por “la desaparición” de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares.

Entre otros delitos lo acusan de “Defraudación a la Administración Pública”, “Peculado” e “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”, porque bajo su custodia y responsabilidad estaba la cosecha. Lo acompaña el abogado Bautista Rivadera.

También, está sentado en el banquillo de acusados Darío Oviedo Helfenberger, que es representado por Gustavo Reviglio.

Oviedo fue uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la expropiación del establecimiento y antes de ingresar a la audiencia dijo que su intervención en este procedimiento fue cumpliendo “las órdenes de Bazla que eran consultadas por el exfiscal de Estado (Víctor) Endeiza”, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia.

"Con la evidencia presentada el doctor Leandro Estrada se vio obligado a llamar a comparecer a Bazla", remarcó Oviedo Helfenberger

La audiencia es presidida por el juez Alfredo Cuello. La formulación de cargo fue impulsada por el fiscal de Instrucción N° 4, Leandro Estrada.