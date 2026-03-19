Darío Oviedo Helfenberger: "Yo cumplía órdenes de Bazla y Endeiza"

El caso "El Caburé" ha tomado un giro explosivo tras las recientes declaraciones de Darío Oviedo Helfenberger, el ex funcionario sobre quien el Gobierno provincial intentó descargar la responsabilidad penal por la desaparición de una cosecha millonaria.



El predio, que estaba bajo control estatal tras un proceso de expropiación, albergaba toneladas de maíz pertenecientes a anteriores locatarios, bienes que debían ser custodiados por el Estado y que se esfumaron sin dejar rastro, dejando un agujero patrimonial estimado en 2 millones de dólares.



Lejos de aceptar el rol de "chivo espiatorio", Oviedo Helfenberger rompió el silencio y, en diálogo con un medio periodístivo de Villa Mercedes, detalló cómo funcionaba la cadena de mandos durante el operativo.



Según su testimonio, las directivas vinculadas a la actividad en el establecimiento provenían de dos figuras de peso en la estructura gubernamental: el actual Secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla (ahora bajo licencia sin goce de haberes), y el entonces Fiscal de Estado —hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia—, Víctor Endeiza.



"Yo nunca tuve responsabilidad funcional o administrativa sobre El Caburé; el campo estaba bajo la órbita de Bazla", sentenció el ex director de Legalidad y Ética Pública. El ex funcionario explicó que su presencia en la zona se debía a su rol simultáneo como normalizador del Pueblo Ranquel y que su intervención en el campo se limitó a ejecutar instrucciones específicas, como la búsqueda de un contratista para levantar la cosecha antes de que el grano se echara a perder.



Uno de los puntos más críticos del relato involucra la gestión de los contratos. Oviedo Helfenberger reveló que, tras conseguir un presupuesto aceptable, redactó un borrador que fue consultado directamente con Víctor Endeiza.



"El Dr. Bazla me pidió que consulte con Endeiza si cosechábamos; lo tengo en un mensaje de WhatsApp", aseguró. Según su versión, el contrato final con el contratista Anselmi quedó en manos de Bazla para su firma oficial en representación de la provincia, deslindando así su responsabilidad en la disposición final de los granos.



Finalmente, el ex funcionario calificó la estrategia judicial del Gobierno como una conducta "políticamente mezquina y cobarde". Al verse denunciado por quienes fueron sus superiores directos, Oviedo Helfenberger fue tajante: "Yo era un cadete, llevaba o traía información, cumplía órdenes".



"Me sorprendió que intenten endilgarme responsabilidades penales a mí, que era un dependiente de una línea muy inferior", insistió. La causa, que ahora apunta hacia la cúpula del control ético y judicial de la provincia, promete nuevas derivaciones mientras se busca determinar el destino final del botín millonario.