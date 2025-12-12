Llaman a formulación de cargos a Darío Oviedo, pero omiten piezas claves ligadas al Estado

El Gobierno aplica todo su aparato para incriminar a Darío Oviedo Helfenberger. Ignoran responsabilidades aún mayores por parte de funcionarios y personas ligadas al Estado. Foto: ANSL.

El Caso El Caburé no deja de sumar novedades. Esta vez, la Justicia de Villa Mercedes fijó para el martes 23 de diciembre, a las 9 de la mañana, la audiencia de formulación de cargos contra Darío Oviedo Helfenberger, quien está acusado por defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Sin embargo, los nombres que suenan fuerte —y que están ligados al Gobierno— no fueron citados hasta el momento, aun pese al material probatorio presentado en la causa.



La resolución a instancias de Oviedo Helfenberger fue emitida este jueves. En la misma, se ordenó el levantamiento del secreto bancario del imputado. La audiencia del 23 de diciembre será clave para que la Fiscalía formalice los cargos que pesan sobre el exfuncionario y exponga la evidencia que sostiene la acusación.



¿Desbalance judicial? ¿Presiones?



Al menos por los datos de público conocimiento en el caso, donde se ha adjuntado material probatorio muy polémico, se advierte que Oviedo Helfenberger habría cumplido órdenes de sus superiores o, en el peor de los casos, podría haber actuado en una situación compleja, pero siempre bajo la venia de sus jefes.



Bajo ninguna lógica hay razón para pensar que el exfuncionario, que cumplía funciones de segunda línea, pueda haber concretado una maniobra corrupta de una envergadura enorme por sí solo, sin provocar un solo hecho que alertara a las autoridades de mayor jerarquía.



El propio Oviedo ha presentado elementos que prueban que todo lo actuado fue por órdenes expresas, que incriminan a Víctor Endeiza, Diego Amondarain (hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain), Ricardo André Bazla y Francisco Anselmi (quien concretó la cosecha).



Lo concreto es que esto tendría que haber derivado en que la Fiscalía requiera la formulación de cargos de todos los acusados, pero apenas se logró una declaración testimonial de Anselmi.



Los hechos parecen arrojar que hay presiones para que toda la culpabilidad recaiga en Oviedo. El propio abogado Pascual Celdrán ha manifestado en reiteradas oportunidades que "tienen apretado" al fiscal Leandro Estrada, reflotándole un jury "inexistente" y amenazándolo con una situación en la que —si actúa en consonancia con la gravedad de El Caburé— lo van a suspender o echar, arruinándole la carrera judicial.

Habrá que ver cómo sigue el caso. Por ahora, se advierte poca objetividad. La chapa estatal parece generar inmunidad judicial automática.

