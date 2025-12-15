Estacionar en EDIRO cuesta igual que en una cochera techada del centro

Los tiempos en que usar la playa de estacionamiento de la EDIRO no tenía costo quedaron atrás. Los automovilistas que muchas veces estacionan su vehículo en el espacio público solo para acompañar a un familiar a que se tome el colectivo deben pagar como si estuvieran en una cochera techada del centro.

Hace ya unas semanas que la tarifa de uso del estacionamiento de la terminal de ómnibus de San Luis se equiparó a las del centro, e incluso las superó en algunos casos. Para las motos, la hora de uso cuesta 900 pesos, para los autos 1.200 y para los usuarios de pick up se eleva a 1.500.

El problema más grande es que en muchos casos la permanencia en el lugar de los usuarios es de unos pocos minutos, los que les insumen dejar a un familiar y despedirlo o darle la bienvenida a quien llega. En ambos casos, el automovilista tendrá que pagar como si hubiera estado una hora, ya que la playa no fracciona el tiempo de uso.

El cobro se equipara con las cocheras techadas del pleno centro puntano, cuando en la EDIRO los autos quedan a la intemperie del sol o de las tormentas.