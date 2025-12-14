  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

19°SAN LUIS - Domingo 14 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

19°SAN LUIS - Domingo 14 de Diciembre de 2025

EN VIVO

El orgullo del norte puntano

Francesca Floriani brilla en el pádel de América

La deportista de Quines integrando la Selección Argentina se consagró campeona de la América Pádel Cup. En la final se impusieron a Brasil.

Por redacción
| Hace 5 horas

De acuerdo a lo publicado por “Tribuna Llena”, la quinense fue protagonista en la categoría Sub-18, aportando junto a Fiorella Propato el punto que terminó de sellar la consagración.

 

Argentina dominó la definición del certamen y aseguró el título luego de ganar los puntos decisivos, mostrando un alto nivel colectivo en todas las categorías.

 

La prensa especializada destacó que el seleccionado nacional cerró “el torneo con actuaciones sólidas desde el inicio y confirmó su supremacía continental, coronando un proceso de trabajo y formación sostenido”.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo