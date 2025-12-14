Francesca Floriani brilla en el pádel de América

De acuerdo a lo publicado por “Tribuna Llena”, la quinense fue protagonista en la categoría Sub-18, aportando junto a Fiorella Propato el punto que terminó de sellar la consagración.

Argentina dominó la definición del certamen y aseguró el título luego de ganar los puntos decisivos, mostrando un alto nivel colectivo en todas las categorías.

La prensa especializada destacó que el seleccionado nacional cerró “el torneo con actuaciones sólidas desde el inicio y confirmó su supremacía continental, coronando un proceso de trabajo y formación sostenido”.