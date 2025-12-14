Con la venta de 2350 cabezas, Ganadera del Sur despidió el 2025

Más de cien productores de Cuyo y zonas adyacentes comercializaron, a través del martillo de Ganadera del Sur, 2350 cabezas en el remate que el pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones de la consignataria puntana.

“Para Ganadera del Sur fue una satisfacción enorme haber realizado este remate que fue el último del 2025 y con el que completamos más de 40 subastas que se concretaron en esta temporada. Además, es un orgullo haber transitado un año más manteniendo una relación con amigos que confían en nosotros”, reflexionó Lucas Abdallah, directivo de la firma que preside su padre Muse Abdallah.

Vacunos de invernada y cría especialmente preparados por criadores del semiárido y de la zona centro, fueron comercializados en operaciones donde prevaleció el espíritu de que gana tanto el que vende como el que compra.

Y, otro hecho que resaltan los anfitriones fue la venta de lotes de toros, que pasaron a completar una lista de 360 reproductores que pasaron a poblar los campos y cabañas de pequeños productores que “ayudarán a fortalecer la genética para lograr los mejores terneros”.

“Aprovechen a comprar las gallinas de huevos de oro”, repitió en varias oportunidades el martillero José Talano de Ganadera del Sur, al destacar la calidad de la hacienda que se puso a la venta. “Acá hay toros de muy buenas líneas, toros aclimatados para los campos duros de la región (semiárido)”, recalcó al referirse a uno de los lotes y, cuando llegó el turno de las vaquillonas destacó sus condiciones y la garantía que les da “conocer los yuyos” de la región.

La agenda 2026

A fines de enero (el jueves 29), tras un periodo de descanso, volverá a sonar con solidez el martillo de Ganadera del Sur.

Después de este remate, las ventas se distribuirán tanto en el predio que tienen en la ruta provincial N° 3 sur, como en su zona de influencia.

Está prevista la participación en las dos citas de la Sociedad Rural de San Luis (Fiestas del Ternero y Expo Rural), en el tradicional remate en Quines y en los encuentros con las familias ganaderas de La Paz, San Carlos y San Rafael, en Mendoza.

Fuente: Fotos Ganadera del Sur