Un jueves especial por un "súper remate" ganadero

El predio de Ganadera del Sur (en la ruta provincial 3, kilómetro 2,5, en la ciudad de San Luis) será escenario este jueves de una gran reunión de la familia ganadera de la provincia y de la región. La firma, además de proseguir con su calendario anual de subasta de bovinos de cría e invernada, abre sus tranqueras para que la conocida Cabaña “Don Eloy” exponga y venda una importante selección de ejemplares de reproductores y vientres, “nacidos y criados en San Luis”.

Treinta y cinco toros y 100 hembras de las razas Hereford y Angus colorados, están comprendidos en este 12° remate de productos de “Don Eloy”. “Tienen las mejores genéticas y los podrán a disposición de aquellos ganaderos que quieran adquirirlos para llevarlos a sus campos”, destacó Lucas Abdala, directivo de la firma consignataria.

Los toros nacieron en la zona de Chosmes y el proceso de recría fue completado en otro establecimiento de Liborio Luna. “Son perfectamente adaptables, funcionan en cualquier del país, cuentan con buenos datos y han sido perfectamente seleccionados”, añadió.

En cuanto a los vientres confió que algunas hembras están con cría al pie, otras a parir en la primavera o verano y el resto, listas para darles servicio o para inseminar.

Los productores interesados en ampliar su hacienda, desde la mañana ya podrán recorrer los corrales. A las 13:00, está previsto el almuerzo y a las 14:00 comenzará el remate.