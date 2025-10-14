Trump: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, efectuó esta tarde un fuerte apoyo al gobierno de Javier Milei, al advertir que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo”. Habrá que ver cuáles son los intereses que están detrás. Muchos advierten por la "pérdida de soberanía".



A dos semanas de las elecciones legislativas, el mandatario de Estados Unidos advirtió: "Si Milei no vence las elecciones y gana nuevamente ese partido, que es de extrema izquierda y tiene la filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando, no seremos generosos con el país".



"Milei debe ganar. Mi consejo es que Milei sea fuerte y que siga sus principios. Hay personas que lo quieren dejar mal parado, aunque saben que tiene razón. Tiene que aferrarse a sus principios para vencer, él está haciendo lo correcto", resaltó.



Milei le agradeció a su vez, a su par estadounidense, el apoyo por el “mundo libre” en medio de la “amenaza del socialismo del siglo XXI en todo el mundo”.



“Quiero agradecer el enorme trabajo del secretario (Scott) Bessent para ayudar a superar este problema de la liquidez que tenía la Argentina como consecuencia de los ataques políticos que recibimos de nuestros opositores, que no quieren que la Argentina abrace las ideas de la libertad sino otras perimidas que conducen al socialismo”, dijo Milei al tomar la palabra en el almuerzo que ambas comitivas compartieron en la Casa Blanca.



Trump sostuvo, además, que le “disgustaría” que Argentina estableciera acuerdos con las Fuerzas Armadas de China para bases militares en el sur del país.



Milei ingresó en la tarde de este martes a la Casa Blanca para mantener una nueva reunión con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario hizo su ingreso a las 14.39 hora de Argentina y, tras firmar el libro de honor, compartió un almuerzo con Trump.



Trump esperó a Milei en la puerta de la residencia, ambos estrecharon sus manos y posaron para las cámaras con sus pulgares arriba, tras lo cual hicieron su ingreso.



El presidente argentino tiene previsto participar a las 17 de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista asesinado el 10 de septiembre último en Utah.



Según la agenda oficial, el mandatario emprenderá el regreso a Argentina a las 22.



TN/NA.