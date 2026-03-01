Javier Milei da su discurso: abucheos, aplausos y euforia

El presidente, Javier Milei, brinda su discurso en el Congreso. Durante sus primeras intervenciones, remarcó el "desequilibrio monetario", el "Banco Central en quiebra", indicadores sociales "peores a los del 2001", entre otras falencias con las que según su mirada, se encontró al iniciar su gestión.



En ese sentido, aseveró que "hay un camino hacia adelante" y subrayó que se está desarrollando un camino para "hacer grande a la Argentina nuevamente".



Al momento de esta publicación, se desarrollaron las palabras iniciales del mandatario nacional, quien se jactó de un presupuesto "sin déficit fiscal". Hubo instantes de abucheos en los momentos más polémicos. A los gritos, remarcó que Cristina Kirchner "va a seguir presa" y puntualizó que la justicia social "es un robo".



Resaltó la Ley Penal Juvenil, entre otras iniciativas libertarias.

Milei se muestra con una euforia desbordada, contestando a los gritos las arengas y repudios que recibe mientras da su discurso.

