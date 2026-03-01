  • Nuestras redes
Ámbito nacional

Empezó la Asamblea Legislativa a la espera del discurso de Javier Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia.

Por redacción
| Hace 19 horas
El recinto, a la espera. Foto: Claudio Fanchi/NA.

La Asamblea Legislativa para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias empezó pasadas las 20 de este domingo, a la espera del discurso del presidente Javier Milei.

 

 

Abdala, Villarruel y Ménem. Foto: Claudio Fanchi/NA. 

 


La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia y, tras la elección de las autoridades del comité de recibida, se dio paso a unc aurto intermedio.

 


NA. 
 

 

