Empezó la Asamblea Legislativa a la espera del discurso de Javier Milei
La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia.
Por redacción
| Hace 19 horas
El recinto, a la espera. Foto: Claudio Fanchi/NA.
La Asamblea Legislativa para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias empezó pasadas las 20 de este domingo, a la espera del discurso del presidente Javier Milei.
Abdala, Villarruel y Ménem. Foto: Claudio Fanchi/NA.
La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia y, tras la elección de las autoridades del comité de recibida, se dio paso a unc aurto intermedio.
NA.
