Academia de judo suspende sus clases tras perder el espacio donde entrenaba

Con profunda tristeza, los profesores de la academia Kuzushi Judo San Luis comunicaron a sus alumnos y a sus familias que las actividades quedarán suspendidas de manera indefinida tras perder el espacio donde entrenaban desde hace años.

La institución, nacida en 2014, logró consolidar una comunidad deportiva que —según destacan los docentes— no solo formó judocas, sino también valores de disciplina, respeto y crecimiento personal entre niños y jóvenes de la ciudad.

Desde fines de 2019 las clases se desarrollaban en el Trinquete Modelo de Pelota Vasca, un espacio deportivo dependiente de la Secretaría de Deportes de la Provincia. Sin embargo, el 14 de enero las actividades fueron suspendidas sin previo aviso por las nuevas autoridades del área, quienes condicionaron el regreso a la firma de un nuevo convenio de trabajo.

Según explicaron los profesores en una carta enviada a padres, alumnos y alumnas, desde entonces cumplieron con todos los requisitos formales solicitados y aguardaron una respuesta oficial. Dos meses después, aseguran, el convenio prometido aún no fue redactado.

En el mismo documento señalan que las respuestas recibidas por parte de funcionarios fueron “evasivas y poco formales”, e incluso afirman que los contactos se realizaron mediante mensajes de WhatsApp y no por los canales institucionales que corresponden a una asociación civil.

“Esta falta de voluntad política y de gestión nos deja en una situación límite. Nos han privado del espacio donde practicábamos y, lo que es más grave, han impedido que podamos brindar a nuestros alumnos un lugar de contención y deporte”, expresaron los docentes.

Durante estas semanas intentaron sostener las prácticas al aire libre, pero explicaron que sin tatami ni los elementos esenciales resulta imposible enseñar judo con las condiciones de seguridad que exige la disciplina.

“Queremos ser absolutamente claros: la suspensión de nuestras actividades no es una decisión de Kuzushi Judo San Luis, sino la consecuencia directa de la falta de acción y el desinterés de la actual gestión de la Secretaría de Deportes”, afirmaron.

En el cierre de la carta, los profesores se dirigieron a las familias que acompañaron el proyecto durante más de una década. “A ustedes, familia Kuzushi, que nos han confiado lo más preciado que tienen, les pedimos disculpas por este final que nos imponen. El espíritu de Kuzushi no se destruye con una decisión burocrática. Esta pausa no es un punto final, sino un hasta pronto”.