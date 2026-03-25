Cosecha, poder y fueros: la trama que golpea al corazón del poggismo en San Luis

La punta del ovillo de la corrupción poggista no está en los márgenes: está en el corazón mismo de una decisión oficial. La cosecha de 2.000 hectáreas de maíz —presentada como gestión eficiente— hoy aparece como la puerta de entrada a una trama que incomoda al propio relato de un gobierno que se autopercibió como garante de la ética pública.

No es un dato menor. La estructura que debía controlar —la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión— es la misma que ahora queda bajo sospecha. Su entonces titular, el ex ministro Ricardo André Bazla, hoy imputado, quedó en el centro del expediente junto a quien era su secretario de Legalidad y Ética Pública, Darío Oviedo Helfenberger, también alcanzado por la investigación.

Pero el expediente no se detiene ahí. Los cruces telefónicos, los contratos administrativos y los mensajes incorporados a la causa también rozan al actual ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, quien continúa en funciones dentro del Ejecutivo provincial, y al ex Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, quien hoy ocupa un sillón como ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Uno sigue en funciones. El otro escaló.

Trombotto se mantiene como ministro de Desarrollo Productivo, con peso político propio y, además, con licencia como senador electo, lo que le otorga una cobertura institucional adicional. Endeiza, por su parte, dejó la Fiscalía de Estado para convertirse en juez del máximo tribunal provincial el 5 de agosto de 2025, tras su designación por el gobernador Claudio Poggi y el acuerdo del Senado.

La política y la Justicia vuelven a cruzarse en un punto incómodo.

Porque hay un dato que ordena la lectura: dos de los cuatro nombres centrales de la trama —Trombotto y Endeiza— cuentan hoy con fueros o posiciones de resguardo institucional. Y no son actores periféricos. Integran la mesa chica política del gobernador Poggi, el núcleo donde se definen las principales decisiones de gestión.

El mensaje es ambiguo, pero constante.

Quienes quedaron expuestos —Bazla y Oviedo Helfenberger— fueron desplazados con rapidez. Quienes conservan volumen político, en cambio, no solo resisten: se reconfiguran. Cambian de lugar, pero no de influencia.

La imputación conocida esta mañana no cierra la historia. La abre. Y lo hace en un terreno sensible para el oficialismo: el de la coherencia entre discurso y práctica. Porque cuando la bandera es la ética, el costo de cada sospecha se multiplica.

La pregunta ya no es si hubo irregularidades en una cosecha puntual. La pregunta es otra: si ese episodio fue una excepción o apenas la primera hebra de un entramado más profundo.