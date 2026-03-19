La escena fue breve, casi trivial. Pero alcanzó para que, horas después, un policía terminara sancionado. Todo ocurrió en los pasillos del edificio del Poder Judicial, durante una transmisión en vivo que registró cada movimiento.

Mientras se desarrollaba la jornada del juicio, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá se desplazaba por el lugar cuando, en un momento, se acercó a un efectivo policial que cumplía funciones de custodia en el recinto.

Rodríguez Saá se aproximó con naturalidad. Lo saludó, le hizo una breve consulta y, mientras hablaba, apoyó la mano sobre el hombro del agente. La conversación duró apenas unos segundos. Según se pudo observar en la transmisión, el intercambio fue breve y de tono cordial.

El policía no hizo más que escuchar y responder. No hubo gestos fuera de lo habitual ni intervención alguna. Sin embargo, todo ocurrió frente a cámaras.

La escena salió en vivo y, poco después, llegó la sanción.

Dentro de la fuerza la decisión no sorprendió. Desde hace tiempo circulaba una advertencia que, según fuentes policiales, había sido transmitida desde el Ministerio de Seguridad que conduce Nancy Sosa: “El que se acerque a Rodríguez Saá se va”.

El episodio terminó confirmando esa frase. Un gesto mínimo —una consulta breve y una mano sobre el hombro— bastó para que el agente quedara en la mira de sus superiores.

Así, lo que en cualquier otro contexto habría pasado inadvertido terminó convertido en un nuevo capítulo de tensión política dentro de los tribunales.