Esperan que hable el hombre detenido por matar a su madre

La madrugada del jueves pasó entre más preguntas que respuestas en la investigación del conmocionante crimen de una mujer ocurrido el miércoles a la noche en una casa de la calle Ivanovsky, de Villa Mercedes. Su hijo está detenido y la Policía busca pistas o algún testimonio que los acerque a la verdad.

Gran parte de la esperanza de los investigadores se centra en que el hombre, que está detenido en la Comisaría 9, relate al menos algo de lo acontecido en el interior de la casa. Por ahora, la Policía se limitó a informar que el hombre estaba en un “descontrol emocional” y que tendría algún trastorno psicológico.

Al menos cinco puñaladas tenía el cuerpo de la mujer, identificada como Marta Bossa, cuando fue observado someramente por los oficiales que llegaron al lugar en primera instancia. La encontraron tendida en el piso, ensangrentada y con su hijo al lado.

El hecho sucedió a la altura de 120 de Ivanovsky, antes de llegar a Las Heras, en el barrio Belgrano de la ciudad. Durante el procedimiento se congregaron por los alrededores muchos curiosos que quisieron enterarse de los hechos.

Con la llegada del jueves comenzarán las investigaciones más profundas para saber si víctima y victimario tenían otros parientes y, fundamentalmente, conocer las causas del hecho, que por ahora son un enorme signo de interrogación para los oficiales.