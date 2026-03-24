Desvalijaron una casa en el barrio CGT; advierten que la zona oeste está "liberada"

El hartazgo de los vecinos de la zona oeste de la ciudad de San Luis alcanzó un punto crítico tras un nuevo y audaz robo ocurrido en el Barrio CGT. Lo que comenzó como un hecho delictivo puntual se convirtió en el detonante de un reclamo generalizado: la sensación de que las calles han quedado a merced de la delincuencia bajo una preocupante "zona liberada".



El robo se produjo en una vivienda ubicada en la Manzana 167. Según informaron los damnificados, los malvivientes actuaron en una ventana de tiempo situada entre las 3 y las 6 de la mañana.



Para ingresar, los delincuentes forzaron con violencia el portón de la cochera. Una vez adentro, tuvieron el tiempo suficiente para sustraer una motocicleta Yamaha FZ de 150 cc, un Smart TV, un parlante de grandes dimensiones y diversos objetos de valor .



La dueña de casa regresó a las 7:30 de la mañana, encontrándose con la escena del despojo y la estructura de su hogar vulnerada.



La desidia institucional



Si bien el personal del DRIM arribó rápidamente tras el llamado al 911, la indignación creció ante la respuesta de la Policía Judicial. Los peritos llegaron recién una hora más tarde debido a que el móvil de su sección no funcionaba.



Tuvieron que esperar el auxilio de una unidad de otra jurisdicción para poder trasladarse hasta el lugar del hecho, una demora insólita que subraya la falta de recursos para combatir la inseguridad.



Un problema que se repite



Este incidente no es un caso aislado. En el último tiempo, San Luis viene sufriendo una ola de robos de motos y bicicletas que se ejecutan con total impunidad. Los vecinos del sector oeste denuncian que la vigilancia es nula y que las promesas de patrullaje no se traducen en hechos.



La comunidad exige de manera urgente un plan de seguridad integral que devuelva la tranquilidad a un barrio que, hoy por hoy, se siente abandonado por las autoridades.