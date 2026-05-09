"El agua es una mierda, la luz es una mierda, el estacionamiento es una mierda"

Luego de ser víctima de un nuevo robo, un comerciante estalló en redes sociales con un mensaje que subió y que tuvo buena repercusión hasta que recuperó dos de las balanzas que les habían sacado de su almacén de pastas y panes en Villa Mercedes. El propietario fue muy crítico de la gestión municipal.

Lo primero que aclaró Bruno Fagiani en su video fue que no tiene banderías políticas y que su único interés es que “trabajemos todos”. Sin perder la calma, pero elevando el tono de voz, enojado por un nuevo robo en su coqueto local, el cocinero cuestionó con fuerza a la administración encabezada por Maximiliano Frontera.

“El centro abarca hasta parte de la 25 de mayo; estamos a media cuadra de la calle Pedernera y no nos ponen ni un puto tacho de basura”, dijo Fagiani en el inicio del video. Bruno tiene su almacén de productos artesanales elaborados por él mismo en Pescadores, entre Balcarce y Belgrano.

En el último robo que sufrió, un ladrón –que horas después fue demorado- le rompió el vidrio de su local y sacó dos balanzas y un televisor, que no pudo ser recuperado. Sin embargo, tras el hallazgo el comerciante se mostró aliviado y agradecido.

Pero antes había vertido en su local comercial algunos comentarios que resonaron con fuerza. “Tenemos que dejar los locales lindos para vender más porque no se vende una reverenda poronga”, dijo en una parte en la que delató lo que tiene que pagar de impuestos: 124 mil pesos. “Es una fortuna”, agregó.

De inmediato sostuvo que pese a ese monto, “el agua sale una mierda, la luz es una mieda, el estacionamiento es una mierda”. Y añadió que le gustaría hacer política, “pero para la gente”.

Nacido en Ushuaia, Bruno consideró que hay “un montón de cosas por hacer” y enumeró ferias gastronómicas, ferias textiles y criticó la idea de la gestión de Frontera de concentrarse exclusivamente en el centro villamercedino, “cuando el problema está en todos los alrededores”. "Ponen una lucecitas de mierda", resaltó.

En el video que subió a las redes, Fagiani lució una remera violeta, por lo que no tardaron los comentarios sobre su supuesta alineación a La Libertad Avanza. Para aclararlo, el comerciante tuvo que hacer otro posteo en el que explicó que la prenda es la de una cadena de gimnasios a la que asiste en Villa Mercedes: “Yo soy de mi mamá y de mi papá”, dijo y se sacó la remera para agradecer con el torso desnudo a la gente que lo había comprendido.

En ese momento, los comentarios fueron sobre los buenos efectos que consiguió Bruno en su paso por el gimnasio.