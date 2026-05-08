Inauguraron un nuevo ciclo del consultorio jurídico gratuito

En el contexto de un trabajo articulado entre la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis y el Poder Judicial provincial, este viernes se puso en marcha el Programa de Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito. Con esta acción se garantiza el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad.

El acto de apertura se desarrolló en la Sala de Mediación “Vicente Esau Zupo”, ubicada en el tercer piso del edificio “Tomás Jofré”- Colón y 9 de Julio de la ciudad de San Luis-, espacio donde funcionará el servicio durante todo el año.

El encuentro inaugural contó con la presencia de autoridades judiciales, académicas, representantes del sector colegiado y público en general.

Entre otras autoridades lo hicieron el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende; la defensora general, Marcela Torres Cappiello; la coordinadora general de Mediación de la provincia de San Luis, Mónica Corvalán; la coordinadora de los Centros de Mediación de la Primera Circunscripción Judicial, Susana Domínguez; la vicerrectora de la UCCuyo, sede San Luis, Melina Maluf Martínez; la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCCuyo, Gretel Cali; y docentes universitarios.

En el informe de prensa del Poder Judicial se destacó que este programa de extensión comunitaria funciona desde el año 2015, a partir de un acta acuerdo celebrada entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y las instituciones coparticipantes.

Como parte de ese compromiso fundacional, el Superior Tribunal de Justicia asignó este espacio físico dentro de sus propias dependencias, facilitando la cercanía y el acceso de los ciudadanos al servicio.

Funcionamiento del Programa de Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito.

-La asistencia y orientación legal es brindada de manera gratuita por alumnos y alumnas de la carrera de Abogacía de la UCCuyo, quienes llevan adelante los casos bajo la estricta supervisión y asistencia de sus docentes.

-De esta forma, el programa cumple un doble propósito fundamental, el de ofrecer contención y representación judicial sin costo a personas que atraviesan dificultades socioeconómicas.

-Al mismo tiempo, permite a los estudiantes adquirir las destrezas prácticas necesarias para el futuro ejercicio de su profesión.

-Para las personas interesadas en este asesoramiento, las autoridades confirmaron que el consultorio ya se encuentra operativo, brindando atención al público de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.