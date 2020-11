Un grupo de mujeres se manifestó frente al Poder Judicial de San Luis

Un grupo de mujeres autoconvocadas se manifestó esta mañana frente al Poder Judicial de San Luis para expresar su disconformidad con la aceptación, por parte de la jueza de Sentencia Laura Molino, del acuerdo para un juicio abreviado a un hombre que ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por su expareja por violencia de género, explicó la abogada de la denunciante. Según el acuerdo propuesto por el fiscal Leonardo Navarini y la defensa del acusado, este reconocería la autoría de un delito, la violación de domicilio, y le impondrían una condena a seis meses de cárcel de ejecución condicional, por lo que está libre. “Solo irá preso si no sigue las medidas que dispuso la Justicia”, dijo.

La abogada que representa a la denunciante, Alejandra Sánchez Di Gennaro, analiza si apelar. Comentó que la misma magistrada que ahora aceptó el acuerdo, en oportunidad de resolver el rechazo de la suspensión del juicio a prueba del acusado –la probation– tomó en cuenta los tratados vinculados a la protección integral de la mujer víctima de violencia de género que ella le había pedido que tuviera en consideración, como la Convención de Belem do Pará.

“Nos opusimos la probation. La jueza denegó el pedido de suspensión de juicio a prueba. ¿Qué dice la jueza (en esa ocasión)? Que todas las víctimas de violencia de género, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen derecho a llegar a un debate oral y público, no se le puede otorgar beneficio a los acusados por delitos vinculados a violencia de género”, indicó.

La letrada informó que el delito por el que se lo juzgó –violación de domicilio– ocurrió en febrero de este año y que en esa oportunidad el hombre fue detenido en flagrancia en la casa de su expareja. Pero aclaró que ése no fue el único delito que ha cometido, solo que el caso no ha sido investigado de forma correcta e integral.

Dijo que su clienta sufrió privación ilegítima de la libertad –ya que ella, sus tres hijos y otros seis chicos que tiene a cargo– fueron encerrados por el acusado, de quien prefirieron no dar la identidad, por temor a represalias. “Todo culminó con una violación de domicilio, pero empieza por las lesiones, amenazas permanentes e intento de homicidio” de su representada e hijos, en octubre de 2019, refirió. Según comentó la letrada, el hombre ingresó por una ventana y cortó un cable de gas, generando una pérdida, por lo que resulta damnificada toda la familia. Dijo que la situación no fue una tragedia porque pudo advertirse el daño a tiempo.

“Esperábamos el inicio del juicio para poder unir todos las causas. Son causas que no están como expedientes penales, están como violencia familiar”, refirió. Y detalló: “En primer lugar tenemos un ‘Comunica situación’ de cuando él se llevó a los hijos; después tiene ‘Lesiones y amenazas’, que no está caratulado así porque todavía está en el Juzgado de Familia; después de eso incumplió (una orden judicial) y se denunció eso; volvió a incumplir y se volvió a denunciar; volvió a lastimar, y se volvió a denunciar lesiones; volvió a incumplir la orden judicial y se volvió a denunciar; y luego viene la violación de domicilio y la tentativa de homicidio; todas esas denuncias están en la Justicia”, afirmó. “Nos vamos a constituir como particular damnificadas en lo que es el intento de homicidio. En relación a ese hecho, él le dijo ‘si vos seguís la denuncia por la tentativa de homicidio prefiero matarte e ir preso por algo que hice a ir preso por algo que no hice’. Todo es un riesgo, porque él anda en la calle”, consideró.