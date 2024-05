Trabajadores "empapelaron" el Poder Judicial por sus salarios

Si se recorría este lunes la planta baja del edificio del Poder Judicial en la capital, la imagen era llamativa. Había un centenar de carteles colocados en pasillos, puertas y paredes, y entre estos, copias de recibos de sueldo de los empleados. La acción llevada adelante por el Sindicato de Judiciales Puntanos (SiJuPu) buscó visibilizar los bajos salarios de los trabajadores y desmentir la idea difundida de que en ese poder del Estado las mensualidades son millonarias. Esta fue una de las varias acciones que llevaron adelante en la segunda semana de reclamo por una recomposición salarial.

Observando con atención los documentos, se podrían ver salarios de 349 mil pesos, tras todos los descuentos de rigor. “Había un concepto social que decía que en la Justicia se ganaba mucho, que quizás quedó cuando estábamos unidos a la Justicia Federal; por una ley de enganche con la provincia que se perdió hace muchísimo”, explicó el secretario general del SiJuPu, Luciano Cardarelli.

Los recibos expuestos correspondían a los empleados administrativos iniciales y, tal como señaló el secretario, están por debajo del valor que se considera debe tener una familia para que no sea indigente. “Hasta la sexta categoría, que lleva quince años de carrera dentro de la Justicia, no supera la canasta básica, por debajo de los 700 mil pesos”, agregó.

Otros carteles también recordaban que es el único Poder Judicial del país que no ha tenido recomposición de haberes y que un 60% de la planta no cubre la canasta básica. Esta es la segunda semana de reclamos: a acciones como el cese de tareas por dos horas iniciado la semana pasada, marchas céntricas y quite de colaboración a partir de las 14, se le sumó un paro total en las oficinas del Ministerio Público Fiscal.

“Comprende la Unidad de Abordaje y la de Gestión: en la primera, se hace la recepción de denuncias; en la segunda, se da el trabajo de las fiscalías; además, incluye las fiscalías de multifuero y juicios. En abordaje están muy colapsados los empleados, tienen mucha demanda de denuncias ante el cambio del sistema acusatorio; se ha presupuestado gente para nombrar y que puedan funcionar adecuadamente. Son categorías iniciales con sueldos muy bajos”, describió.

El gremialista recordó que tuvieron reuniones con el Poder Ejecutivo para pedir por un aumento el mes pasado. Los funcionarios les solicitaron un proyecto, que fue presentado, pero desde hace un mes no hubo ningún tipo de acercamiento formal o informal. El Superior Tribunal de Justicia les marcó que no pueden brindar incrementos salariales, ya que no cuentan con las partidas extraordinarias que debería enviar el Ejecutivo para cubrir esas diferencias. Como gesto, con fondos propios, les otorgaron un bono de 130 mil pesos.

“En esa administración de fondos, el Ejecutivo tiene que garantizar el funcionamiento de cada uno de los poderes de manera independiente, algo que no está pasando acá en la provincia de San Luis en el Poder Judicial”, remarcó.

Cardarelli aseguró que en todos los servicios hay guardias mínimas. Apuntó que hay alrededor de un 80% de adhesión en las tres circunscripciones. En el caso de no tener respuestas, las medidas se intensificarán con el Ministerio Público de Defensa. “Incluye defensoría civil, de menores, penal y de cámara”, detalló.

