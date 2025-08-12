Quines: reclamo por despidos en la municipalidad

Una docena de trabajadores fueron despedidos este martes de la Intendencia de Quines. “Nos dejaron en la calle sin piedad, no contemplaron que todos tenemos familias y acá no hay trabajos, los aserraderos ya no toman obreros”, señaló uno de los damnificados.

La situación derivó que de inmediato comenzaran a manifestarse al frente del edificio municipal reclamando una solución. “Hubo un reunión muy breve, nos dijeron que estaban en emergencia económica y nos dejaron en la calle”, fustigó el vocero del grupo.

Los obreros que quedaron sin el sustento salarial para sus familias cumplían tareas en el servicio de barrido y recolección de residuos. “No hubo motivos para los despidos, simplemente argumentaron que no tenían plata. Nos están adeudando dos semanas y ahora tenemos que volver a nuestras casas y decirles que no vamos a tener para comer”, detalló uno de los 13 obreros en diálogo con FM Lafinur.

Además de los sueldos adeudados (lo que cobraban no superaba los 200 mil pesos por meses), denunciaron precarización laboral en la gestión de la intendenta Antonella Macías. “Nuestra tarea era limpiar el pueblo y ni guantes teníamos para levantar la basura”, precisaron.