25°SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

25°SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

EN VIVO

Conmoción en Chaco

Otro femicido: hallaron el cuerpo de una joven en un pozo

El hallazgo fue en Avia Terai y la Policía detuvo a cinco personas. La víctima fue identificada como Gabriela Arací Barrios y se encontraba desaparecida desde este domingo.

Por redacción
| Hace 2 horas

Unidades de la Policía de Chaco descubrieron el cadáver en un pozo ciego del domicilio de Pedro Jesús Salvatierra (único arrestado) en el barrio Sur de Avia Teraí.

 

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una moto RX 150, cuatro cuchillos, una radio portátil , cabellos, pantalón grafa, mantel y una remera negra.

 

La víctima medía 1,65 metros de altura, era de contextura física delgada, tez blanca, tenía cabello lacio colorado, ojos marrones, al tiempo que cuando se extravió vestía un pantalón corto de jean blanco adelante y azul atrás, una remera manga corta negra, buzo gris claro con capucha y zapatillas negras.

 

