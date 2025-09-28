Jeep y RAM ya tienen su concesionaria oficial en San Luis de la mano de Familia Parra

San Luis dio la bienvenida al primer concesionario oficial de Jeep y RAM, dos marcas icónicas de origen americano que ahora cuentan con un espacio exclusivo en la provincia gracias a la apuesta de Familia Parra.





La inauguración reunió a clientes, autoridades provinciales y directivos de Stellantis, que destacaron la importancia de este desembarco para la región.





El fundador y presidente de la empresa, Jorge Parra, abrió el acto con emoción: “Nos da un enorme placer poder darle a los puntanos un concesionario de este nivel, con estas marcas que sabemos estaban esperando. San Luis merecía tener un espacio oficial de Jeep y RAM, y hoy ese sueño se hace realidad”.



En la misma línea, Diego Parra, director ejecutivo de Fiat Jeep RAM, remarcó que la llegada de estas marcas significa un salto de calidad: “Para nosotros es poder ofrecer productos de alta gama y tecnología, cerca de los clientes puntanos. Queremos que sepan que cuentan con nuestra garantía de confianza para hacer los mejores negocios”.

Por su parte, Silvina Parra, directora de Operaciones, resaltó el rol del equipo humano detrás de la expansión: “Nuestros colaboradores hacen posible que sigamos creciendo en esta provincia que tanto queremos. No solo vendemos autos, queremos brindar experiencias memorables, humanas y confiables”.

El cierre estuvo a cargo de Sebastián Parra, quien subrayó la visión de futuro: “Nuestro ADN es brindar servicios de calidad y confianza. Jeep y RAM son marcas ideales para San Luis, con su geografía y caminos que invitan a disfrutar plenamente la experiencia de manejo”.

En representación de Stellantis, acompañaron Fernando Vaccaro, gerente regional comercial de Jeep y RAM, y Emanuel Santos, zonal comercial de Jeep/RAM, quienes felicitaron a la familia empresaria por este paso estratégico.

La jornada incluyó el corte de cinta, un recorrido por las modernas instalaciones, sorteos y la primera entrega de una RAM 0KM en suelo puntano. Con esta apertura, San Luis suma un nuevo espacio de referencia para la movilidad y la innovación automotriz, consolidando a Familia Parra como sinónimo de confianza y prestigio.