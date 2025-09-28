Tres hombres demorados tras una violenta pelea en pleno mediodía en San Luis

Un mediodía agitado sacudió las calles La Merced y Santa Fe este domingo, cuando tres hombres se enfrentaron a golpes en plena vía pública. Pese a las advertencias de la Policía, continuaron la pelea y terminaron demorados en la Comisaría 4ª.

La intervención ocurrió cerca de las 12:25, luego de un aviso del Centro de Operaciones Policiales que alertó sobre un disturbio. Al llegar, efectivos del Comando Radioeléctrico – Sección Motorizada hallaron a los sujetos, de 20, 28 y 40 años, agrediéndose sin pausa.

Los oficiales dieron reiteradas órdenes para que depusieran su actitud, pero los hombres insistieron en seguir la riña. Finalmente fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial, con colaboración de personal de la comisaría de jurisdicción.