27°SAN LUIS - Domingo 28 de Septiembre de 2025

27°SAN LUIS - Domingo 28 de Septiembre de 2025

Riña callejera

Tres hombres demorados tras una violenta pelea en pleno mediodía en San Luis

La Policía intervino en la esquina de La Merced y Santa Fe, donde un joven y dos adultos se golpeaban sin freno. Pese a las órdenes de alto, siguieron peleando y terminaron demorados.

Por redacción
| Hace 1 hora

Un mediodía agitado sacudió las calles La Merced y Santa Fe este domingo, cuando tres hombres se enfrentaron a golpes en plena vía pública. Pese a las advertencias de la Policía, continuaron la pelea y terminaron demorados en la Comisaría 4ª.

 

La intervención ocurrió cerca de las 12:25, luego de un aviso del Centro de Operaciones Policiales que alertó sobre un disturbio. Al llegar, efectivos del Comando Radioeléctrico – Sección Motorizada hallaron a los sujetos, de 20, 28 y 40 años, agrediéndose sin pausa.

 

Los oficiales dieron reiteradas órdenes para que depusieran su actitud, pero los hombres insistieron en seguir la riña. Finalmente fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial, con colaboración de personal de la comisaría de jurisdicción.

 

