Contundente marcha: en San Luis dijeron "basta" a la violencia machista

El escenario social actual indigna a cualquiera que tenga algo de empatía en su corazón. La violencia machista no tiene freno y día a día se cobra víctimas en todo el mundo. Esta vez, el reclamo fue tras el triple femicidio de Florencio Varela, donde Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, fueron cruelmente asesinadas. El descalabro generalizado ha llegado a tal punto, que muchos juzgan a las víctimas en lugar de advertir el terrible panorama que demanda una respuesta urgente. En ese sentido, San Luis se hizo eco de un grito nacional que le dice "basta" al cruel presente.

La lucha en las calles se hizo sentir, en medio de un panorama dramático. Foto: El Diario.



En la capital puntana, la concentración fue en las inmediaciones del Correo Argentino, alrededor de las 17. Desde allí, inició un recorrido clave, con dolor frente a una realidad que exige acciones concretas, pero con la esperanza de una búsqueda en unión: todas y todos por las que sufren y por las que no están.

La marcha pidió justicia. Foto: El Diario.



"Esto no da para más, la realidad no se cambia si no cambia una. Me uno por esas familias que hoy sufren la pérdida irreparable. Me uno por aquellas que no tienen voz, que son víctimas de este patriarcado", expresó Romina Gutiérrez, una joven autoconvocada, en diálogo con El Diario.

En el Poder Judicial, quemaron fotos de distintas personalidades. Foto: El Diario.



La protesta empezó por calle Junín, siguió por Rivadavia, con sentido hacia la Peatonal. Al pasar por la Iglesia Catedral, hubo gritos y consignas contra el poder eclesiástico. El recorrido continuó hacia el Poder Judicial, donde hubo una intervención: quemaron fotos de personalidades reconocidas, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el conductor y periodista Mario Pergolini; el escritor y politólogo, Agustín Laje; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el ministro de Economía argentino, Luis Caputo; el magnate, Elon Musk y el streamer, Pedro Rosemblat.



"Hay mucho dolor. No entiendo la indiferencia. Le puede pasar a cualquiera. No podemos terminar en una bolsa de consorcio. Basta ya", expresó Julieta Báez, una joven que dio su apoyo a la marcha mientras pasaba por la Peatonal.

En San Luis exigieron un freno a la violencia. Foto: El Diario.



Los bombos y tambores se sumaron al eco simbólico de las pancartas que solo tenían un objetivo claro: justicia. La movilización continuó por 25 de Mayo y giró por San Martín, donde siguió hasta las inmediaciones del Correo Argentino, donde se selló una nueva página de la lucha colectiva.

