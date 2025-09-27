Impacto fatal: murieron dos ocupantes de un Surán tras colisionar con un camión

La noche del viernes, un Volkswagen Surán colisionó de frente contra un camión en el kilómetro 793 de la Autopista de las Serranías Puntanas.

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el impacto ocurrió alrededor de las 22:30, frente al Autódromo Provincial “Rosendo Hernández”. En el automóvil viajaban dos hombres, de 63 y 22 años, quienes murieron en el acto. Sus identidades aún están en proceso de confirmación.

El camión Scania, conducido por un joven de 23 años, resultó sin daños personales. El test de alcoholemia practicado al chofer arrojó 0,00 g/l de alcohol en sangre.

En el lugar trabajó personal de Bomberos del Cuartel I, que cortó el suministro de GNC del rodado menor y constató el deceso de las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” para su identificación.

Ambos vehículos quedaron secuestrados para las pericias accidentológicas de rigor.