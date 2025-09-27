Piden condena condicional para un joven que golpeó a otro a la salida de un boliche

La Fiscalía de Instrucción 3 presentó un acuerdo de juicio abreviado para que Luis Zárate reciba una pena de tres años de prisión en suspenso, tras admitir haber golpeado a Ismael Lozano a la salida de un boliche de la calle Chacabuco, en la madrugada del 23 de junio de 2024.

Según expuso la fiscal adjunta María José Guiñazú, Zárate —expareja de una joven que había mantenido una relación con la víctima— le dio un puñetazo en el rostro, provocándole la pérdida de una pieza dental, fractura de maxilar inferior y la necesidad de una cirugía. Lozano estuvo 40 días sin poder trabajar y debió seguir una dieta blanda por más de un mes.

El acuerdo, aceptado por la defensa a cargo de Guillermo Levingston, fue elevado al juez Hugo Guillermo Saá Petrino, quien deberá decidir si homologa la condena condicional.

