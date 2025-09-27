Accidente en Avenida del Fundador: una conductora herida y con alcoholemia positiva

Una mujer de 50 años protagonizó un violento accidente este viernes por la noche en la ciudad de San Luis, luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre Avenida del Fundador. El test de alcoholemia practicado en el lugar arrojó 0,72 gramos por litro de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió cerca de las 19:30, en el tramo comprendido entre el Puente Derivador y el ingreso al supermercado Chango Más. La conductora circulaba en un Volkswagen Gol Power de este a oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando.

Tras el impacto, la mujer fue asistida por personal de emergencias y retirada del habitáculo con diversas lesiones. Posteriormente, una ambulancia la trasladó al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para una atención médica más compleja.

Efectivos de la Dirección General de Bomberos trabajaron en la desconexión eléctrica del rodado como medida preventiva. En tanto, fuentes policiales confirmaron que el resultado positivo del alcotest derivará en actuaciones contravencionales.