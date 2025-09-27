  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Policiales

Accidente en Avenida del Fundador: una conductora herida y con alcoholemia positiva

Una mujer de 50 años volcó con su auto en Avenida del Fundador y dio positivo en el test de alcoholemia.

Por redacción
| Hace 2 horas

Una mujer de 50 años protagonizó un violento accidente este viernes por la noche en la ciudad de San Luis, luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre Avenida del Fundador. El test de alcoholemia practicado en el lugar arrojó 0,72 gramos por litro de alcohol en sangre.

 

El siniestro ocurrió cerca de las 19:30, en el tramo comprendido entre el Puente Derivador y el ingreso al supermercado Chango Más. La conductora circulaba en un Volkswagen Gol Power de este a oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando.

 

Tras el impacto, la mujer fue asistida por personal de emergencias y retirada del habitáculo con diversas lesiones. Posteriormente, una ambulancia la trasladó al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para una atención médica más compleja.

 

Efectivos de la Dirección General de Bomberos trabajaron en la desconexión eléctrica del rodado como medida preventiva. En tanto, fuentes policiales confirmaron que el resultado positivo del alcotest derivará en actuaciones contravencionales.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo