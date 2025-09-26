  • Nuestras redes
SAN LUIS - Viernes 26 de Septiembre de 2025

SAN LUIS - Viernes 26 de Septiembre de 2025

Operativo en Villa Mercedes

En un allanamiento encontraron 130 bultos con marihuana

La requisa se desarrolló en una vivienda de calle Pedernera al 1400, entre Arenales y Paraguay. Aseguran que desarticularon un punto de venta de estupefacientes.

Por redacción
| Hace 1 hora

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de esta ciudad y, de acuerdo a lo que ha trascendido a los medios periodístico, se descubrió la presencia de aproximadamente 130 bultos que contenían marihuana compactada.

 

La droga estaba dispuesta dentro de recipientes metálicos, una modalidad que sugiere un intento de ocultamiento y preservación de la carga.

 

Además de destacar la importancia de la marihuana incautada, se señaló que

 

las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la red desarticulada y la procedencia de la sustancia.

 

En un escueto comunicado se especificó que “los detalles específicos sobre detenciones (al menos 4) y el peso total de la droga secuestrada se darán a conocer tras las pericias correspondientes y la disposición judicial”.

 

