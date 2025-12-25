  • Nuestras redes
Jueves 25 de Diciembre de 2025

Tragedia en Mendoza

Dos muertos al estrellarse un automóvil contra un árbol

El accidente fue en el ruta N° 171 en Real del Padre

Por redacción
| Hace 2 horas

Dos hombres perdieron la vida al estrellarse un automóvil contra un árbol. La tragedia ocurrió, alrededor de las 08:00, en Real del Padre, en el sur de la provincia de Mendoza.

 

Los peritos tratan de establecer la identidad de las víctimas y las causas por las cuales un automóvil Peugeot 408 que circulaba por Ruta Provincial 171, de sur a norte, se despistó e impactó contra un árbol ubicado en el margen oeste de la calzada.

 

Esto sucedió cuando estaban a unos 150 metros del cruce con la calle Los Brasileros.

 

Como consecuencia del violento impacto, el habitáculo quedó íntegramente destrozado.

 

Personal del centro de salud local constató el fallecimiento del conductor y del acompañante. Según las primeras informaciones, no habría intervención de terceros y las causas del siniestro son materia de investigación.

 

 
