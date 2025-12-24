Crece el temor de camioneros a parar en rutas de San Luis: robos y zonas liberadas

La inseguridad en las rutas de San Luis volvió a quedar en evidencia a partir de una ola de testimonios que se multiplicaron en redes sociales, donde automovilistas y camioneros relatan robos, ataques y situaciones de extrema vulnerabilidad al detenerse en distintos puntos de la provincia.

“Ya no se puede andar”, resume uno de los comentarios que acompaña un video viralizado en las últimas horas. La frase se repite con distintas formas, pero con un mismo trasfondo: el miedo a parar, incluso por necesidades básicas, ante la falta de controles y prevención.

Entre los puntos más señalados aparecen la zona del peaje de La Cumbre, la balanza ubicada en ese sector, el tramo de la ruta 7 entre Justo Daract y Desaguadero, y los accesos a Villa Mercedes. Usuarios aseguran que los robos ocurren “apenas pasás la balanza” y que detenerse en la banquina o en zonas de descanso implica un riesgo concreto.

“Ya sé que no me tengo que parar ni al baño”, comenta otro conductor, resignado. Incluso hay quienes afirman haber recibido advertencias directas de la propia Policía, recomendándoles no detenerse en determinados lugares considerados peligrosos.

La paradoja que señalan los usuarios es contundente: rutas con múltiples peajes y cobros, pero sin servicios de seguridad visibles ni respuestas eficaces. “Tenés tres peajes en todo ese trayecto, ¿qué servicio dan?”, se preguntan.

Más allá de los matices políticos que aparecen en algunos comentarios, el reclamo es transversal y apunta a la ausencia del Estado en corredores viales clave. La sensación de “zonas liberadas” y la normalización del miedo configuran un escenario alarmante, donde circular de noche o detenerse unos minutos se transforma en una decisión de alto riesgo.

Mientras los testimonios se acumulan y el malestar crece, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién garantiza la seguridad en las rutas de San Luis? Porque, según advierten quienes las transitan a diario, hoy la consigna parece ser una sola: no parar y seguir de largo.