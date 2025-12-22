La hija y hermana de las mujeres asesinadas dio un dato escabroso sobre el hecho

En una de las muchas publicaciones que la hija y la hermana de las mujeres asesinadas en Villa Mercedes hizo desde que se conoció el hecho, afirmó que los homicidas dieron casi 150 puñaladas a las víctimas. Ante la falta de información oficial, la cifra se convierte en un detalle aterrador del hecho.

Sol Josefina Di Matteo dijo que su madre, Vanesa Sanni, tenía 70 puñaladas en su cuerpo, en tanto que su hermana Tatiana alcanzaba las 66. “Es aberrante”, dijo la mujer en cuanto a la forma que los sospechosos Daiana Macarena Peralta, 21 años, y Axel Emiliano Crisito, 25, mataron a sus seres queridos.

Si bien la fiscal del caso Gisela Milstein se excusó ante una consulta de El Diario de La República de precisar cuál fue el resultado de las autopsias y el presunto móvil que desencadenó el horroroso episodio, Sol confirmó la forma en que las masacraron.

Lo hizo en una publicación en la que le salió al cruce a declaraciones que la familia de la detenida hizo en una radio de Villa Mercedes. “Estoy totalmente enojada. Es gente irrespetuosa. ¿Qué quieren tapar?”, se preguntó Sol, quien confirmó otra de las sospechas de la Policía: que Daiana estaba al cuidado de Vanesa.

“Nosotros actuamos siempre de buena fe, para cuidar a la hija, que había sido abusada por su padrastro durante años. Y así nos pagaron, quitándole la vida a mis dos ángeles”, fustigó la familiar de las víctimas.

En otro párrafo del posteo. Sol pidió que los autores del doble asesinato “paguen como corresponde”.

Daiana Macarena Peralta y Axel Emiliano Crisito fueron detenidos este domingo en la ruta nacional N° 188, en jurisdicción de la provincia de La Pampa, muy cerca del límite con San Luis.

Según un informe de un medio de Villa Mercedes, la pareja fue apresada gracias a la atenta mirada de una vecina de la ciudad que viajaba a Mar del Plata que los vio caminando a la altura del kilómetro 482, antes de llegar a Realicó.

Luego de pasar todo el fin de semana a disposición de la justicia, los cuerpos de Vanesa y Tatiana fueron entregados a sus familiares para el velatorio, que será este lunes a partir del mediodía en Balcarce al 1400 de Villa Mercedes.