Santi Rodríguez  y un casamiento inolvidable

El pasado sábado, Santi Rodríguez, ex jugador de Argentinos Juniors y actual futbolista de Sarmiento de Junín, celebró su casamiento en la provincia de San Luis, en un evento que reunió a destacadas figuras del fútbol argentino. La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia de El Trapiche, en un marco íntimo y emotivo. Luego, los festejos continuaron en Estancia Grande, en el Club de Polo, donde se desarrolló una gran celebración al aire libre.



Hasta allí llegaron jugadores de varios clubes de Primera División, entre ellos Víctor, Pablo y Santiago Solari, Leonel Félice y Alan Lescano, quienes acompañaron a la pareja en una noche inolvidable. La fiesta comenzó a las 18 y se extendió hasta las 5 de la madrugada, combinando elegancia, naturaleza y diversión. La organización estuvo a cargo del reconocido event planner Martín Montero, quien diseñó cada detalle del encuentro.



El evento contó con una recepción al aire libre con diversas islas gastronómicas: comida japonesa, una propuesta campestre con fogonero y carnes asadas, isla teen para los más pequeños y una isla de cazuelas. La cena principal consistió en bondiola con papas españolas y crema de verdeo, mientras que el postre fue brownie con helado y frutos rojos. Más tarde, los invitados disfrutaron de una isla de petit fours y barra libre, acompañando el cierre de una noche festiva.