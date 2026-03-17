Detuvieron a dos policías por la muerte de Magalí Morales

Ocho horas de audiencia y dos oficiales detenidos fueron los saldos salientes de la acción judicial que intenta esclarecer la muerte de Magalí Morales, ocurrida en abril de 2020 en la comisaría de Santa Rosa del Conlara.

El subcomisario Heraldo Clavero, a cargo de la dependencia en aquel entonces, y el oficial Marcos Ontiveros quedaron detenidos con prisión preventiva en la Penitenciaría Provincial, una medida que se extenderá por tres meses, hasta que se retome la investigación. Además, quedaron imputadas aunque en libertad María Eugenia Argüello y Paola Torres, quienes estaban de guardia la noche del hecho.

Morales era una vecina de Santa Rosa que fue detenida durante la pandemia por violar el aislamiento mientras andaba en bicicleta por el pueblo, con el fin de comprar comida para sus dos hijos.

El mismo día en que fue detenida apareció ahorcada en la celda y a partir de ese momento se desató una investigación judicial que amenazó con cerrarse en torno al suicidio.

En la audiencia realizada el lunes en los tribunales de Concarán, la causa que se realizó contra el comisario y el oficial es por por privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto que a las mujeres se las investiga por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio; además de incumplimiento de los deberes de funcionario público, una acusación que solo recae en Argüello.