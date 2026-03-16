Choque entre una camioneta descontrolada, un caballo muerto y un patrullero

Un choque múltiple con la muerte de un caballo y la participación de un patrullero se produjo en las primeras horas del lunes 16 de marzo en la ruta provincial Nº 1, cerca de la localidad de Los Molles.

El rodado que comenzó con los problemas fue una Chevrolet S-10 que en la oscuridad de la ruta atropelló a un caballo que circulaba por la arteria. Producto del impacto, el equino cayó en la caja de la camioneta y murió al instante.

Pero los males no terminarían allí para el vehículo, conducido por un hombre de 63 años. Tras chocar al caballo, el rodado siguió camino, se cruzó de carril y causó un segundo impacto, esta vez contra un patrullero policial que venía en sentido contrario.

Tanto el conductor de la camioneta, como los dos oficiales que iban en el móvil resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo. Se encuentran fuera de peligro.