  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

29°SAN LUIS - Domingo 15 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

29°SAN LUIS - Domingo 15 de Marzo de 2026

EN VIVO

Lo último

Bancarios acuerdan aumento del 2,9% y el sueldo básico supera los $2.180.000

Los sueldos del sector acumulan un alza del 5,9% en el año, igual que la inflación.

Por redacción
| Hace 1 hora
El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo. Foto: NA.

La actualización paritaria establece un alza del 2,9% sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

 


Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.187.023,79. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo.

 


La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

 


Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

 

 

Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo