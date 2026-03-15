Bancarios acuerdan aumento del 2,9% y el sueldo básico supera los $2.180.000

El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo. Foto: NA.

La actualización paritaria establece un alza del 2,9% sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.



Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.187.023,79. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo.



La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.



Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Agencia Noticias Argentinas.

