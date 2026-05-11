Diplomatura en Derechos Humanos: formación virtual con inicio en junio

La Universidad Nacional de San Luis dictará desde el 8 de junio la Diplomatura en Derechos Humanos bajo el lema “Luchas, Derechos y Transformación Social”, una gratuita destinada a público general mayor de 18 años. La cursada será cien por ciento virtual con clases sincrónicas, lo que permitirá la interacción en tiempo real con docentes y compañeros desde cualquier punto del país.

La preinscripción comienza el 14 de mayo de 2026 y debido a que los cupos son limitados, se recomienda gestionar el registro con la mayor brevedad posible. La diplomatura tiene una carga horaria total de 120 horas, distribuidas en seis módulos y cinco talleres de profundización. El cuerpo de responsables académicos está integrado por especialistas, magísteres, doctores, abogados y el fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, con amplia trayectoria en la provincia y el ámbito nacional.

El programa incluye una introducción a los derechos humanos a cargo de la especialista Ana María Garraza junto a la profesora Diana Caviedes; un módulo sobre derechos humanos de la especialista Marisa Ruiz; y otro dedicado a niñeces y adolescentes a cargo de la especialista Andrea Corna con la colaboración de la magíster Alejandra Rovacio. También se abordarán los derechos humanos de las mujeres bajo la responsabilidad de Natalia Santarelli junto a Celeste Jerez y Araceli Saad; las diversidades sexuales y de género a cargo de Yussef Becher con la colaboración de Pablo Ramírez y Cristian Rebesio Chilla; y finalmente el módulo sobre discapacidad a cargo de Mariela Elizabeth Zúñiga junto a Valeria Manissero.

Además de los módulos, la diplomatura incluye cinco talleres obligatorios que abordan problemáticas actuales con especial anclaje en la realidad puntana. El primero de ellos está dedicado a los juicios por delitos de lesa humanidad en San Luis, dictado por Rachid, un espacio para comprender los procesos de justicia que tuvieron lugar en la provincia durante las últimas décadas. Le sigue el taller de salud mental y derechos humanos a cargo de Yalile Geraiges Magrini, con foco en el respeto de los derechos de las personas con padecimientos mentales.

El tercer taller aborda la relación entre medioambiente, salud y derechos humanos bajo la responsabilidad de Alejandro Cordido. El cuarto taller, sobre masculinidades, está a cargo de Ariel Sanabria, un espacio para repensar los roles de género desde una perspectiva crítica. Finalmente, el taller de igualdad y no discriminación es dictado por Yamile Alume, enfocado en herramientas legales y sociales para combatir toda forma de discriminación.

La diplomatura de la Universidad Nacional de San Luis se distingue por su fuerte enfoque territorial, lo que implica que los contenidos se articulan con las realidades de las comunidades puntanas y del resto del país. Entre los ejes prioritarios se encuentran género y diversidades sexuales, salud mental y discapacidad, medioambiente y salud, niñeces y adolescencias, adultos y vejez, y juicios por delitos de lesa humanidad con especial atención al caso de San Luis, provincia que fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.