Teles por el Mundial y camperas y calefacción por el frío, las estrellas del Hot Sale

A un mes del Mundial, cuando los fanáticos aprovechan para renovar sus televisores, y con el inicio de los primeros fríos, momentos en que las familias buscan en los placares y lo negocios ropa de abrigo, el Hot Sale llega como una opción para comprar esas y muchas cosas más con descuentos especiales. En el primer minuto de este lunes 11 de mayo, comenzó una nueva edición del evento de comercio electrónico más importante del país, que se extenderá hasta el miércoles 13.

Con la cautela en el consumo como conducta central durante el primer cuatrimestre del año, los comercios depositan expectativas en el movimiento que puedan generar las ventas online y, especialmente, los televisores inteligentes.

Más de 800 marcas ofrecen más de 15.000 descuentos y promociones en diferentes rubros como tecnología, indumentaria, artículos de hogar, viajes, entre otros. La página oficial del evento es www.hotsale.com.ar.

Según referentes del sector, los Smart TV aparecen como el producto estrella de esta edición, ante el inicio del Mundial de Fútbol el mes próximo.

Además de los televisores, también se prevé una fuerte demanda en celulares, indumentaria, calzado y artículos de calefacción, impulsados por la llegada de las bajas temperaturas. En paralelo, el sector turístico espera un repunte en las consultas y reservas de cara a las vacaciones de invierno.

El Banco Nación llevará sus beneficios hasta el 17 de mayo en Tienda BNA+, con hasta 24 cuotas sin interés y reintegros del 20% para quienes cobren el sueldo en la entidad, con tope de 15 mil pesos.

La lista sigue con ICBC Argentina, que extenderá sus promos hasta el 17 de mayo en ICBC Mall, con hasta 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta 50 mil pesos para pagos hechos con Modo o Mobile Banking. También habrá descuentos en gift cards y ventajas con puntos de ICBC Club.

Por último, MODO participará con beneficios en comercios adheridos y acuerdos con distintos bancos, ofreciendo entre el 11 y el 17 de mayo reintegros del 20% y hasta 18 cuotas sin interés en compras desde su app o las aplicaciones bancarias, sobre todo en electro, hogar, turismo, farmacias, perfumerías e indumentaria.

Las promociones estarán distribuidas en categorías como Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria y Calzado, Salud y Belleza, Deportes y Fitness, Muebles y Deco, Bebés y Niños, Supermercado, Gastronomía, Motos y Autos y Servicios.

Según informó la organización, uno de los espacios centrales volverá a ser la sección de MegaOfertas, donde habrá más de 15.000 productos con descuentos destacados. También regresarán las llamadas MegaOfertas Top Estrella, que permitirán comparar productos y precios entre distintas marcas participantes.

Además, el evento incluirá franjas horarias especiales con promociones limitadas. Las denominadas MegaOfertas Bomba aparecerán todos los días a las 12 del mediodía y estarán disponibles durante una hora o hasta agotar stock. Por la noche, entre las 20 y las 22 horas, funcionarán las MegaOfertas Noche Bomba, con descuentos especiales de al menos el 20%.

La última jornada tendrá además una instancia especial denominada Mega BOOM, prevista para el miércoles 13 de mayo entre las 22 y la medianoche. Allí se anunciarán promociones con un mínimo de 50% de descuento.

Otra de las novedades será la continuidad de la sección Descolocados, donde se ofrecerán productos fuera de temporada o artículos seleccionados con rebajas desde el 40%.

La plataforma también incorporará herramientas para facilitar la experiencia de compra. Habrá filtros para buscar productos por porcentaje de descuento, cuotas sin interés, promociones por volumen, talles, colores y orden de precios.